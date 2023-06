Papst Franziskus verließ im Rollstuhl das Krankenhaus

Papst Franziskus ist am Freitag neun Tage nach einer Bauchoperation aus dem Gemelli-Krankenhaus in Rom entlassen worden. Das katholische Kirchenoberhaupt verließ das Spital in der Früh im Rollstuhl und begrüßte die Patienten und Journalisten, die auf ihn warteten. Alle Termine des Papstes sind weiterhin bis zum 18. Juni abgesagt.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Der Papst durfte das Spital verlassen