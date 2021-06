Papst gedachte toter Kinder aus Massengrab in Kanada

Nach dem Fund eines Massengrabs mit 215 Kinderleichen an einem jahrzehntelang von der römisch-katholischen Kirche betriebenen früheren Internat für Indigene in Kanada hat Papst Franziskus der Opfer gedacht. "Ich habe mit Schrecken die Nachrichten aus Kanada empfangen", sagte das Kirchenoberhaupt am Sonntag nach dem traditionellen Angelus-Gebet vor vielen Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.

SN/APA/AFP/COLE BURSTON Evelyn Camille überlebte ihre Zeit an der Schule