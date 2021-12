Papst spendet Segen "Urbi et Orbi"

Papst Franziskus will am Samstag zum ersten Weihnachtsfeiertag seinen traditionellen Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden. Von der Loggia des Petersdoms will er außerdem den Gläubigen seine Weihnachtsbotschaft verkünden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Mit dem Segen erlässt der Papst ihnen die Strafen für ihre Sünden. In der Regel wird er zu Ostern und Weihnachten gespendet - und wenn ein Papst neu gewählt wurde.

SN/AFP Papst wird den Weihnachtssegen spenden.

Auch in diesem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie wieder die Feierlichkeiten zu Weihnachten im Vatikan. In der Christmette mussten die Gläubigen Masken tragen und die Mindestabstände einhalten. Ein Jahr zuvor hatte Franziskus den Segen und seine Botschaft wegen der Pandemielage aus der Benediktionsaula im Vatikan verkündet. Der Petersplatz war damals praktisch leer. In der Aula waren nur wenige Dutzend Menschen zugelassen.