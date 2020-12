Papst-Vertrauter mit Covid-19 und Lungenentzündung im Spital

Der Almosenverwalter des Papstes, Kardinal Konrad Krajewski, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei mit einer Lungenentzündung in die römische Poliklinik "Agostino Gemelli" eingeliefert worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Der 57-jährige Pole zählt zu den Menschen, die dem Papst besonders nahe stehen. Personen, die in den letzten Tagen mit Krajewski eng in Kontakt waren, sollen auf das Coronavirus getestet werden.

SN/APA (AFP) Archivbild aus dem Jah Polnischer Kardinal immer wieder auf Roms Stra§en unterwegs