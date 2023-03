Papst wegen Atemwegsinfektion ins Spital eingeliefert

Papst Franziskus ist Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden, die bereits geplant waren, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni in einer Presseaussendung mit. Laut Medienangaben könnte der Papst einige Tage im Krankenhaus verbringen. Termine des Papstes am Donnerstag und am Freitag, sowie ein am Mittwochnachmittag geplantes Interview im Vatikan wurden abgesagt.

BILD: SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Spitalsaufenthalt des Heiligen Vaters war geplant