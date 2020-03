Papst zeigt sich in guter Verfassung bei Angelus-Gebet

Der Papst hat sich beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in guter Verfassung gezeigt. Der Heilige Vater, der in den vergangenen drei Tage einige Termine wegen einer Erkältung abgesagt hatte, zeigte sich den Gläubigen lächelnd. Seine Stimme ertönte jedoch heiserer als sonst. Einmal wurde er von Husten unterbrochen.

Franziskus erklärte den Gläubigen, dass er wegen seiner Erkältung gezwungen sei, auf die am Sonntagnachmittag beginnenden Exerzitien zur Fastenzeit in Ariccia in den Albaner Hügeln südlich von Rom zu verzichten. Von Sonntagabend bis Freitag zieht sich die vatikanische Führungsspitze zu geistlichen Vorträgen und Gebeten in ein Ordenshaus hoch über dem Albaner See zurück. Er werde den Mitbrüdern im Gebet nahe sein, sagte der Pontifex.

Bereits am Donnerstag hatte Franziskus ein Treffen mit Priestern der Diözese Rom abgesagt, um sich zu schonen. Am Freitag und Samstag fielen alle offiziellen Audienzen aus. Der Papst feierte dennoch wie üblich die Morgenmesse im Gästehaus Santa Marta und absolvierte dort diverse Programmpunkte.

Auf dem Petersplatz waren am Sonntag bei grauem Wetter deutlich weniger Pilger versammelt als üblich, was auf Sorgen um eine Verbreitung der Coronavirus-Epidemie zurückzuführen ist. Bei den Kontrollen zum Zugang der Pilger zum Petersplatz sorgten die Sicherheitskräfte für mehr Distanz unter den Gläubigen.

