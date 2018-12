Paradiese und Marterhöllen

Wo finden sich die Guten und die Bösen nach dem Tod wieder? Über die Jenseits-Vorstellungen in den Weltreligionen.

Millionen evangelikaler Christen in den USA nehmen den Schöpfungsbericht der Genesis, des ersten Buches der Bibel, noch immer wörtlich. Demnach hat Gott die Welt "in sechs Tagen" erschaffen - was immer sechs Tage bei Gott heißen möge. Auch das Paradies und die Vertreibung von Adam und Eva daraus werden als historische Wahrheiten verstanden. Naturgemäß gerät man damit aber mit den Naturwissenschaften in Konflikt - was auf keinen Fall sein muss, sagt die moderne Bibelexegese, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts etabliert hat. Sie sieht den Schöpfungsbericht und das Paradies als mythologische Erzählung davon, wie Gott die Welt von Anfang an gedacht hatte: "Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut." (Genesis, 1,31).