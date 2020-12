Paris: Besonderes Weihnachtskonzert in Kathedrale Notre-Dame

Erster Auftritt von Solisten des Domchores in der leeren Hauptkirche Frankreichs - Virtuelles Konzert des Elektronikmusikers Jarre in der Silvesternacht geplant.

Mit Bauhelm und in Schutzanzügen haben Musiker einen besonderen Auftritt in der Pariser Kathedrale Notre-Dame absolviert. Das Konzert, das an Heiligabend vom TV-Sender France 2 ausgestrahlt wurde, war das erste, seitdem ein Brand 2019 das berühmteste Gotteshaus Frankreichs verwüstet hatte.

Ein kleiner Teil des Gesangsensembles "Maitrise de Notre Dame", das wie die Kirche seit dem 12. Jahrhundert besteht, gab Weihnachtsmusik vom Barock bis ins 21. Jahrhundert zum Besten.

Eigentlich gehören 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu dem Ensemble. Zugelassen waren zu der Aufzeichnung des Konzerts einige Tage vor Heiligabend lediglich acht Sänger, zwei von jeder Stimmgruppe, dazu Sopranistin Julie Fuchs, Dirigent Henri Chalet, Organist Dirigent Yves Castagnet und Cellist Gautier Capucon. Publikum hatten keinen Zutritt zu dem Gotteshaus, in dem nach wie vor Sanierungsarbeiten stattfinden.

Der Elektronikmusiker Jean-Michel Jarre (72) will in der Silvesternacht ein virtuelles Konzert in Notre-Dame spielen. Das Live-Multimedia-Spektakel mit einer virtuellen Simulation des Pariser Wahrzeichens ist im Fernsehen, via Youtube sowie in Sozialen Netzwerken zu sehen. Es soll die wegen Corona abgesagte traditionelle Silvesterparty auf den Champs-Elysees ersetzen.

Den Berichten zufolge können die Besucher des Konzerts gemeinsam mit einem Avatar des Musikers durch das Innere von Notre-Dame schreiten. Gespielt werden Teile seines Werkes "Electronica" (2015) sowie frühe Erfolgstitel Jarres wie "Oxygene" (1976) oder "Magnetic Fields" (1981).

Mitte April 2019 hatte ein Großbrand den Dachstuhl sowie weitere Teile des weltbekannten Bauwerks zerstört. Die Kathedrale ist seither für sämtlichen Besucherverkehr geschlossen und soll nun nach dem historischen Vorbild wieder neu entstehen, wobei die Arbeiten zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 abgeschlossen sein sollen, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprochen hat. Der Zeitplan gilt als äußerst ehrgeizig.

