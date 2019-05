Paris plant grüne Oase um den Eiffelturm

Die Stadt Paris will die Umgebung des Eiffelturms in eine grüne Oase verwandeln. Bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 soll rund um die Sehenswürdigkeit eine begrünte autofreie Zone entstehen, wie Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Dienstagabend ankündigte. "Wir werden einen außergewöhnlichen Garten schaffen, um den Gesang der Vögel wieder zu hören", versprach sie.

SN/APA (AFP)/BERTRAND GUAY Die Zone um den Eiffelturm soll grün und autofrei werden