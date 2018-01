Paris wappnet sich für Hochwasser

Der Hochwasser-Alarm hält Paris weiter in Atem. Der Pegel der Seine stieg in der Nacht auf Samstag weiter an. An der Austerlitz-Brücke wurden in der Früh 5,69 Meter gemessen. Der Fluss soll am Wochenende mit bis zu sechs Metern seinen Höchststand erreichen, wie der Hochwasser-Informationsdienst Vigicrues mitteilte.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Starke Regenfälle ließen den Seine-Spiegel ansteigen