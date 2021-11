Pariser Erzbischof nach Bericht über Affäre zurückgetreten

Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit hat sein Rücktrittsgesuch bei Papst Franziskus eingereicht. Grund sei ein "nicht eindeutiges Verhalten" des Erzbischofs einer Frau gegenüber gewesen, teilte die Diözese am Freitag in Paris mit. Die Zeitschrift "Le Point" hatte kürzlich über eine angebliche Affäre des Erzbischofs berichtet. Dieser hatte nach Angaben der Zeitschrift aber bestritten, eine "intime Beziehung" gehabt zu haben.

"Ich habe es getan, um die Diözese zu schützen", sagte Aupetit der katholischen Zeitung "La Croix" zu seinem Rücktrittsgesuch. Die Entscheidung über einen Rücktritt liegt nun beim Papst, der am Freitag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Vatikan empfangen hat. Bei dem Gespräch dürfte es auch um den im Oktober veröffentlichten Bericht über massiven sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich gegangen sein. Die Bischofskonferenz hat sich kürzlich auf die individuelle Entschädigung der Opfer geeinigt.