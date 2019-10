Wie ein Modeschöpfer bringt Pierre Hermé regelmäßig neue Kollektionen von Macarons heraus. Als Inspirationsquelle für seine ausgefallenen Edelkekse dienen ihm unter anderem Gemälde - wichtig ist ihm, zu provozieren.

Ein paar Jahrzehnte ist es her, da ähnelte der Kauf von Macarons dem Besuch in einer Eisdiele. Die Auswahl an Sorten war gering, was den Appetit aber kaum schmälerte, man kannte es ja nicht anders: Schokolade, Vanille, Himbeere, die Klassiker ...