Pariser Norden kämpft gegen Crack-Dealer

Polizei und Politik bekommen einen großen Umschlagplatz für Drogen nicht in den Griff. Bewohner leben in Angst vor Gewalt und Kriminalität.

Sie scheinen wie Schatten ihrer selbst zu sein. Vor allem zwischen den Metrostationen Stalingrad und La Chapelle im Nordosten von Paris halten sie sich auf, lehnen an Geländern, sitzen am Boden herum, denn die Sitzbänke wurden abgebaut. Sprechen Passanten an, um sie um einen Euro zu bitten. Tag und Nacht sind sie dort, verwahrloste Gestalten, entweder gerade benebelt und high oder nervös auf der Suche nach neuem Stoff oder Geld dafür. Sie sind süchtig nach Crack. Das 19. Arrondissement von ...