Patient starb bei Brand in Düsseldorfer Klinik

Ein Brand in einem Düsseldorfer Krankenhaus hat am Montagabend ein Todesopfer gefordert, vier Menschen schweben noch mit Rauchgasvergiftungen in Lebensgefahr. Das berichtete ein Feuerwehr-Sprecher Dienstagfrüh. Einer der Verletzten sei in dem Zimmer gelegen, in dem der Brand am Montagabend ausgebrochen war. Der ums Leben gekommene 77-Jährige war den Angaben zufolge in einem Nachbarzimmer.

Insgesamt gab es 19 Verletzte