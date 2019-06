Peinliche Aufschriften für Umweltbewusstein

Mit peinlichen Aufschriften auf Plastiksackerln will ein Lebensmittelgeschäft in Kanada seine Kunden zu mehr Umweltbewusstsein aufrufen. Die Aufschriften handeln von Warzensalbe oder Darmproblemen, in kleinerer Schrift steht darunter: "Verhindere die Peinlichkeit. Bring eine wiederverwendbare Tasche mit." Die Sackerl kosten fünf Cent. Die Aktion löste Schlagzeilen und Kritik aus. Es handle sich nur um einen Marketinggag, kommentierten viele Internetnutzer. Besser wäre gewesen, das Geschäft würde gar keine Plastiktüten mehr anbieten. Tatsächlich seien die Sackerl schnell zu Sammlerobjekten geworden, räumte Besitzer David Lee Kwen ein.

Quelle: SN, Dpa