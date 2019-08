Personalwechsel in US-Gefängnisbehörde nach Epstein-Suizid

Nach dem Suizid des US-Unternehmers Jeffrey Epstein in einer Gefängniszelle in New York kommt es an der Spitze der US-Bundesgefängnisbehörde zu einem Personalwechsel. Der geschäftsführende Leiter Hugh Hurwitz soll eine andere Aufgabe übernehmen, wie Justizminister William Barr am Montag bekanntgab.

SN/APA (AFP)/HO Nach Epsteins Suizid erfolgt Personalwechsel