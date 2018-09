Peter Kraus - der Jungpolitiker will einen Generationenwechsel

Neun Personen rittern um die vakante Spitzenposition bei den Wiener Grünen. Realistische Chancen, die Regierungspartei tatsächlich als Nummer eins in die nächste Wien-Wahl zu führen, haben allerdings nur Klubchef David Ellensohn sowie die beiden Gemeinderäte Peter Kraus und Birgit Hebein. Im Folgenden das Kurzporträt des Gemeinderats Kraus.

Peter Kraus (31) kommt aus dem Umfeld der spätestens im Sommer 2019 scheidenden Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, deren stellvertretender Büroleiter er einst war. Der gebürtige Niederösterreicher und studierte Volkswirt sitzt seit 2015 im Gemeinderat, wo er sich vor allem den Themen Jugend und Wirtschaft widmet. Davor war er fünf Jahre lang Bezirksrat in der Brigittenau. Der Jungpolitiker ist als Sprecher der "Grünen Andersrum" zudem in der Gay-Community engagiert.

Vision einer "radikal-realistischen Alternative"

Kraus, der in der Öffentlichkeit bisher kaum präsent war, bemüht sich vor allem darum, einen Generationenwechsel zu signalisieren - und zwar nicht nur in Sachen Alter, sondern auch bezüglich Selbstdarstellung. Mit eigener Website, einem Hochglanzvideo mit hippen Menschen und der Ansage, alte parteiinterne Muster hinter sich lassen zu wollen, versucht der 31-Jährige derzeit die grüne Basis für sich zu mobilisieren. Als politische Vision schwebt Kraus eine "radikal-realistische Alternative" vor, wie er es in seinem kürzlich veröffentlichten Manifest "I do care. Die Politik der Empathie und Hoffnung" formuliert.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kraus war einst stellvertretender Büroleiter der scheidenden Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Quelle: SN, Apa