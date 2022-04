Philippinen: Nach Tropensturm noch immer Hunderte vermisst

Auf den Philippinen werden nach dem Tropensturm "Megi" noch immer Hunderte Menschen unter Schlamm und Geröll vermisst. Mindestens 156 Menschen kamen ums Leben, die meisten davon in der Provinz Leyte, fast 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Starke Regenfälle hatten dort Erdrutsche an umliegenden Bergen ausgelöst, die auf Dörfer stürzten und Dutzende Häuser unter sich begruben.

SN/APA/AFP/BOBBIE ALOTA Mehr als 150 Menschen kamen bisher ums Leben