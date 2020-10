Philippinischer Polizist von Kampfhahn getötet

Bei einer Razzia gegen - wegen der Corona-Pandemie verbotene - Hahnenkämpfe ist ein Polizist auf den Philippinen von einem der Tiere getötet worden. Der Beamte habe bei der Beweisaufnahme in der Provinz Nord-Samar einen Kampfhahn hochgehoben, teilten die Behörden am Dienstag mit. Das Tier habe sich gewehrt und mit dem an seiner Kralle angebrachten Metallsporn die Oberschenkelarterie des Beamten aufgeschlitzt, woraufhin dieser verblutet sei.

SN/APA (AFP)/JAY DIRECTO Hahnenkämpfe sind auf den Philippinen sehr populär