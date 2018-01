Philippinischer Vulkan spuckt weiter: Tausende kehren zurück

Während der philippinische Vulkan Mayon weiter Lava speit, dürfen Zehntausende Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Da der Lavastrom ruhig ausfließe, sei es trotzdem sicher, wieder in einigen der umliegenden Orte zu wohnen, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Mehr als 24.000 Anrainer blieben weiter in Evakuierungszentren.

SN/APA (AFP)/CHARISM SAYAT Die Ausbruchsgefahr ist nicht gebannt, die Dörfer sind aber sicher