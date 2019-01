Pipeline-Brand in Mexiko - Opferzahl auf 73 angestiegen

Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko ist auf 73 gestiegen. 74 Verletzte wurden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, wie der Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo, Omar Fayad, am Samstagabend auf Twitter mitteilte. 24 Menschen seien in Kliniken in Hidalgo, weitere 50 in anderen Bundesstaaten und der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

SN/APA (AFP)/ALFREDO ESTRELLA Untersuchungen am Unglücksort