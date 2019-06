Plastik im Meer für Westeuropäer größte Umweltbedrohung

Plastik in den Meeren ist in den Augen der Westeuropäer die größte Bedrohung für die Umwelt. Australier fürchten sich hingegen am meisten vor der Klimaerwärmung, wie eine am Mittwoch veröffentlichte globale Umfrage auf fünf Kontinenten des Instituts YouGov und der Non-Profit-Organisation "Orange Ocean" ergab. Die Meeresverschmutzung stellt für Deutsche und Briten das größte Umweltproblem dar.

SN/APA (AFP)/BORIS HORVAT Die Umweltverschmutzung ist ein globales Problem