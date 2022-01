Polen begann Bau von umstrittener Anlage an Belarus-Grenze

An der polnisch-belarussischen Grenze hat der Bau einer umstrittenen befestigten Grenzanlage begonnen. Die 5,5 Meter hohe Anlage werde "entlang der Grenzstraße" aufgebaut, sagte die Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, Anna Michalska, am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP. Die Regierung in Warschau hatte das 353 Millionen Euro teure Projekt im vergangenen Jahr als Reaktion auf den starken Anstieg der Grenzübertritte von Migranten beschlossen.

SN/APA/BELTA/MAXIM GUCHEK Grenzübergang Kuznica ist bereits mit Stacheldraht befestigt