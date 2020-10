Politiker, Papst und Promis fordern Handeln in Klimakrise

Zahlreiche Politiker, Wissenschafter und prominente Aktivisten haben am Samstag zu stärkeren und schnelleren Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen. Mehr als 50 Redner, darunter UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Papst Franziskus und der britische Prinz William, nahmen an der virtuellen Live-Veranstaltung zu der weltweiten Initiative "Countdown" teil, die eine Halbierung der Klima-Emissionen bis 2030 erreichen will.

SN/APA/AFP/- Der Papst während seiner Videobotschaft