Politische Folgen nach rasanter Ausbreitung des Coronavirus

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat in China zu ersten Konsequenzen geführt. Der oberste politische Chef der von der Epidemie besonders hart getroffenen Provinz Hubei wurde abgesetzt, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag meldete. Die Behörden in Hubei hatten zuvor einen sprunghaften Anstieg der Todesfälle um 242 bekanntgegeben. Offiziell starben damit mindestens 1.355 Menschen.

SN/APA (Archiv/AFP)/STR Ansteckungsgefahr in der Provinz Hubei weiterhin sehr gro§