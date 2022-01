Politstreit um Kosten für PCR-Tests in Griechenland

In Griechenland ist eine politische Debatte über die Kosten von PCR-Coronatests entbrannt. Entwicklungs- und Investitionsminister Adonis Georgiadis kündigte jüngst an, der Preis für PCR-Tests werde künftig bei knapp unter 50 Euro liegen. Er könne aber nicht weiter gesenkt werden, so der Politiker der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND). Die linke Opposition hält die Vorgangsweise und den Preis für inakzeptabel und fordert landesweit kostenlose PCR-Testangebote.

SN/APA/AFP (Archiv)/JOHN MACDOUGALL Greichenlands konservativer Invesitionsminister Adonis Georgiadis