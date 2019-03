Polizei befreite in Bonn missbrauchte Zwölfjährige

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen hat die Polizei in der deutschen Stadt Bonn einen 54-Jährigen Mann und seine 50 Jahre alte Freundin festgenommen. Ein zwölfjähriges Mädchen sei am Sonntag von einer Streifenwagenbesatzung aus einem Campingwagen im Naherholungsgebiet im Melbtal befreit worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Guido Kirch Das Mädchen war aus einem Campingwagen befreit worden