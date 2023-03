Polizei fand Sprengstoff in Aachen: Schäden durch Sprengung

Nach einem Sprengstofffund bei einer Durchsuchung im westdeutschen Aachen sind bei der kontrollierten Sprengung am späten Freitagabend zwei Häuser beschädigt worden. Rund 50 Anrainer mussten zuvor vorsorglich ihre Wohnungen verlassen und wurden mit Bussen in ein nahegelegenes Stadion gebracht, wie die Polizei am Samstag in der Früh mitteilte.

BILD: SN/APA/DPA/RALF ROEGER Für die Sprengung wurde eine Grube ausgehoben