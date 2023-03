Polizei findet radioaktiven Gegenstand an serbischer Grenze

Die serbische Polizei hat bei Reisenden am serbischen Grenzübergang Bezdan einen radioaktiv strahlenden Gegenstand gefunden, berichtete das staatliche Fernsehen RTS am Dienstag auf seiner Webseite unter Berufung auf das Innenministerium. Er sei im Kofferraum entdeckt worden, als die drei Kroaten mit ihrem Wagen Serbien in Richtung ihres Heimatlandes verlassen wollten. Die Polizei nahm das Trio fest und führte es dem Gericht in der grenznahen Stadt Sombor vor.

BILD: SN/APA/MARC MÜLLER Symbolbild: Ein Fass mit einem Warnsymbol für Radioaktivität