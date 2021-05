Polizei hält Dokumente über blutigen Einsatz in Rio geheim

Die Polizei von Rio de Janeiro wird die Dokumente über einen der blutigsten Einsätze in der Geschichte der brasilianischen Metropole fünf Jahre unter Verschluss halten. Das berichteten Medien am Dienstagabend (Ortszeit). Bei den heftigen Gefechten zwischen mutmaßlichen Mitgliedern von Drogenbanden und der Polizei in der Favela Jacarezinho waren Anfang Mai dieses Jahres 28 Verdächtige und ein Beamter der Anti-Drogen-Einheit ums Leben gekommen.

