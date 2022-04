Polizei in Ecuador findet 2,4 Tonnen Kokain in Bananen

In Ecuador hat die Polizei 2,4 Tonnen Kokain in einem Container mit Bananen gefunden, der von der Hafenstadt Guayaquil nach Belgien verschifft werden sollte. Wie das Innenministerium in Quito am Sonntag mitteilte, waren die Drogen in 2.461 Päckchen in der Bananenlieferung versteckt. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und nahm einen Verdächtigen fest.

Die Behörden in Ecuador hatten im vergangenen Jahr eine Rekordmenge von 210 Tonnen Drogen beschlagnahmt, hauptsächlich Kokain. Seit Beginn dieses Jahr wurden schon mehr als 70 Tonnen beschlagnahmt. Ecuador, das zwischen den großen Kokainproduzenten Kolumbien und Peru im Nordwesten Südamerikas liegt, ist mittlerweile zu einem Zentrum des Drogenhandels geworden. Drogenkartelle exportieren die Ware über die Hafenstädte am Pazifik.