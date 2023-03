Polizei in Peru findet alte Mumie in Kühltasche

Die Polizei in Peru hat einen mehrere hundert Jahre alten mumifizierten Menschen bei einem früheren Essenslieferanten beschlagnahmt. Die Mumie soll den Behörden zufolge zwischen 600 und 800 Jahre alt sein und befand sich in einer Kühltasche, mit dem der Mann früher Lebensmittel ausgeliefert hatte. Der 26-jährige Julio César Bermejo werde in Gewahrsam bleiben, während Ermittler den Fall untersuchten, sagte ein Regierungsmitarbeiter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

BILD: SN/APA/AFP/- Mumie als 'spirituelle Freundin'