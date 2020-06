Polizei in Rio de Janeiro tötet fünf Menschen pro Tag

In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro und dem gleichnamigen Bundesstaat werden jeden Tag durchschnittlich fast fünf Menschen von der Polizei getötet. In den ersten fünf Monaten des Jahres kamen 741 Menschen bei Einsätzen der Sicherheitskräfte ums Leben, wie das Nachrichtenportal G1 am Montag berichtete.

SN/APA (AFP)/CARL DE SOUZA Gewalt steht an der Tagesordung