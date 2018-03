Polizei musste Dieb aus Auto befreien

In England wollte ein Mann offenbar ein Auto stehlen, wählte aber den falschen Fluchtweg. Er ratterte in einem roten Mini eine enge Treppe hinab und blieb zwischen zwei Mauern stecken. Daher konnte er auch nicht mehr aus dem Fahrzeug aussteigen. Der Vorfall ereignete sich in einem Park der nordenglischen Stadt Morpeth. Nach Medienberichten wurde die Polizei am späten Montagabend gerufen, weil ein Mann in einem feststeckenden Auto eingeklemmt sei. Der Lenker blieb unverletzt, wurde aber festgenommen. Er soll den Pkw gestohlen haben. Am Dienstagabend wurde das festgefahrene Auto schließlich entfernt. Das war nach Polizeiangaben die sicherste Zeit. Bis dahin war das Fahrzeug noch ein höchst beliebtes Fotomotiv.

(SN)