Ein Briefträger hortete in Italien über die Jahre mehr als eine halbe Tonne Briefe. Die Polizei entdeckte in der Nähe von Vicenza in Norditalien Rechnungen, Steuer- und Strafbescheide sowie Wahlwerbung, die zum Teil aus dem Jahr 2010 stammten. Der 56-Jährige wurde als "lustloser" Briefträger bezeichnet. Es handle sich um den größten Fund nicht zugestellter Post in Italien, so die Polizei. Die Briefe sollen nun endlich zugestellt werden.

(SN, Dpa)