Polizei prüft Verdächtigen nach tödlichem Maskenstreit

Nach einem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in einem Streit um die Corona-Maskenpflicht prüft die deutsche Polizei die Aktivität des Verdächtigen in den sozialen Medien. Es seien sehr viele Hinweise dazu eingegangen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier am Mittwoch. Der 49-Jährige soll am Samstagabend im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein einem 20 Jahre alten Verkäufer in den Kopf geschossen haben.

SN/APA/dpa/Christian Schulz Der Todesschütze wollte "ein Zeichen setzen"