Polizei sucht nach entlaufener Löwin im Süden von Berlin, Zoodirektor von Schönbrunn will Waffe für Notfälle

Schönbrunner Zoodirektor hat um Waffe für Notfallsituationen angesucht

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn möchte sich für Gefahrensituationen mit entlaufenen Tieren oder bei der Wildtierpflege rüsten. Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck hat bei den Behörden darum angesucht, eine Vorderschaftrepetierflinte führen zu dürfen. Das wurde am Dienstag durch Medienberichte bekannt. Das Verfahren laufe, heißt es seitens des Zoos Schönbrunn, und das sei auch wichtig. "Es geht um das Sicherheitskonzept des Zoos, um Fälle, bei denen Pflegepersonal in Gefahr ist etwa, dann müssen Experten die Gefahrensituation einschätzen", sagt eine Sprecherin des Tiergartens. Tiere könnten beim Verwenden dieser Waffe auch mit Gummischrot vergrämt werden, nicht nur tödlich verletzt werden, ergänzt sie. Diese Waffe sei weltweit in zoologischen Gärten im Einsatz, für Schönbrunn werde sie nun eben beantragt.

In Salzburg gab es eine Serie von Ausbrüchen von Wildtieren

Im Juni 2012 herrschte in Salzburg Aufregung: Zwei aus dem Zoo entlaufene Geparden wurden auf einer Wiese in Anif gesichtet, die Polizei via Notruf alarmiert. Die Jungtiere kamen damals wieder freiwillig zurück in ihr Gehege. Die Ausbruchsserie aus dem Tiergarten riss damals nicht ab, im Juli entkam erneut eine Gepardin, im August entkam ein Luchs. Verletzt wurde niemand, das Verfahren gegen die Zoodirektorin Sabine Grebner damals eingestellt. In der Folge wurden das Gepardengehege neu gebaut.