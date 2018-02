Polizei warnt vor E-Mail von "Star" Clooney

Zugegeben, die Vorstellung ist verlockend: George Clooney persönlich schickt einem eine Mail.

Der Hollywood-Star dreht laut dieser gerade in Afrika einen Film, jedoch wurde ihm das Geld gestohlen. Nun bittet er, auf das Konto eines Mitarbeiters in Afrika Geld zu überweisen. Dafür wird Clooney das Geborgte später persönlich am Wiener Flughafen zurückgeben. - Das ist die neueste Masche von Betrügern. Einig Personen seien bereits darauf herein gefallen, sagt Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts: "Unser Tipp ist: Dass man den Hausverstand einschaltet."



