Polizeieinsatz bei Schulmassaker wird untersucht

Angesichts schwerer Versäumnisse der Polizei bei dem Massaker in einer Volksschule im US-Staat Texas will das US-Justizministerium eine Untersuchung einleiten. Die Behörde teilte am Sonntag in Washington mit, das Vorgehen der Sicherheitskräfte solle unter die Lupe genommen werden. Der Bürgermeister der betroffenen Kleinstadt Uvalde, Don McLaughlin, habe darum gebeten. Ein 18-jähriger Schütze hatte am Dienstag 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Die Bidens liefen einzeln von Bild zu Bild