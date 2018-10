Polizeieinsatz wegen eines Siebenschläfers

Ein vermeintlicher Einbrecher hat sich in Baden-Württemberg als Siebenschläfer entpuppt. In der Nacht auf Dienstag war die Polizei nach eigenen Angaben wegen eines Einbruchs in einem Schützenhaus in Reutlingen alarmiert worden. "Sofort rückten drei Streifenwagen an und umstellten das Gebäude", teilten die Beamten mit. "Von außen waren zunächst keine Aufbruchspuren sichtbar."

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie den Übeltäter: Ein Siebenschläfer tummelte sich im Schützenraum. "Der kleine Eindringling konnte eine sofortige Festnahme mittels Flucht durch einen Wanddurchbruch verhindern", hieß es im Polizeibericht. Und: "Die Polizisten nahmen die Fahndung auf und stellten das Tier in einem Kellerraum." Es wurde schließlich freigelassen.

Quelle: SN, Dpa