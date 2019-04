Polizist aus Münchner Umland unter Missbrauchsverdacht

Ein Polizist aus dem Münchner Umland sitzt wegen des Verdachts von zunächst zwei Sexualstraftaten seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft. Nun weiten sich die Ermittlungen in dem Fall aus. "Es haben sich inzwischen mehr Verdachtsmomente ergeben, und die prüfen wir gerade mit der Staatsanwaltschaft München II", sagte ein Sprecher vom Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag.

Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen im Februar