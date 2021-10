Polizist in Deutschland soll Frau angezündet haben

Ein Polizist soll in Deutschland im Streit eine 69-jährige Frau und ihre Tochter (33) misshandelt und die 33-Jährige dann in Brand gesetzt haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Dienstag sagte, wurde der 56-Jährige Beamte in der Nacht auf Dienstag bei Rostock widerstandslos festgenommen. "Wir haben Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung beantragt", sagte der Sprecher.

Es soll sich "im weitesten Sinne um eine Beziehungstat handeln". Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann am Montag zur Wohnung der 69-jährigen Mutter der Bekannten gefahren. Dort sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Folge der 56-Jährige beide Frauen misshandelt haben soll. Nach mehreren Schlägen habe er die 33-Jährige in Brand gesetzt und sei geflohen. Nachbarn hatten den Lärm gehört, das elf Monate alte Kleinkind der 33-Jährigen aus der Wohnung geholt und Retter alarmiert. Die Feuerwehr habe den Brand im Flur der Wohnung schnell löschen können, hieß es. Die 69-jährige Mieterin und das Kleinkind kamen verletzt in ein Spital, die schwerer verletzte 33 Jahre alte Frau wurde in eine Brand-Spezialklinik nach Berlin gebracht. Sie soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.