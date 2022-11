Polizist nach Ermittlungen zur Seoul-Massenpanik gestorben

Ein ranghoher südkoreanischer Polizist, gegen den im Zusammenhang mit der tödlichen Massenpanik in der Hauptstadt Seoul ermittelt wurde, ist tot aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes sei am Freitag in seiner Wohnung entdeckt worden, bestätigte ein Vertreter der südkoreanischen Polizei. Laut der Nachrichtenagentur Yonhap wurde dem Mann vorgeworfen, die Vernichtung eines internen Berichts angeordnet zu haben, der vor einem schweren Unfall zu Halloween gewarnt hatte.

SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE Beamter aus zuständiger Wache soll interne Berichte vernichtet haben