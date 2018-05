Polizisten schwelgten im Luxus

Schwedische Ermittler sollen fast ein Jahr lang ein Luxusleben in Spanien geführt haben. Sie wollten sich mit einem vermeintlichen Drogenbaron anfreunden. Das endete im Desaster.

In einem Hollywoodfilm wäre das vermutlich kaum der Rede wert - in der rechtsstaatlichen Wirklichkeit Schwedens schon. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Schweden (SVT) übt in einer Dokumentation scharfe Kritik an Zivilfahndern der geheimen "Sektion für bestimmte Einsätze" (SSI) zur Infiltrierung des organisierten Verbrechens. Der Beitrag wird heute, Mittwoch, ausgestrahlt.