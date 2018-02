Polizisten verhafteten drei falsche Polizisten

Trio hatte sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und eine Pensionistin um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Spur führte die Fahnder nach München.

Eine 73-jährige Frau aus Neubeuern in Bayern wurde Ende Jänner Opfer von falschen Polizeibeamten. Der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben Oberbayern Süd gelang bereits am 30. und 31. Januar die Festnahme von drei Tatverdächtigen. Alle drei sitzen nun in Haft.

Akribisch ermittelten die Beamten der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben, nachdem falsche Polizeibeamte Ende Januar von der älteren Dame aus Neubeuern mehrere Tausend Euro ergaunert hatten. Eine heiße Spur führte die Fahnder bald nach München. Am 30. und 31. Januar konnten sie dort schließlich, mit Unterstützung von Zivilkräften der Polizeiinspektion 13 und Beamten der Polizeiinspektion 47, drei Tatverdächtige festnehmen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 42-Jährigen, der bereits wegen anderer Delikte mit Haftbefehl gesucht wurde, einen 28-Jährigen sowie dessen gleichaltrige Lebensgefährtin aus München.

Das 28-jährige Paar wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein am 01.02.2018 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen sie wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Der 42-Jährige wurde noch am 31.01.2018 dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn bestanden bereits zwei alte Haftbefehle. Ein dritter Haftbefehl, nämlich ein Untersuchungshaftbefehl im aktuellen Betrugsverfahren, wurde ihm gestern am 13.02.2017 eröffnet.









(SN)