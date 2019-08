Prinz Andrew distanzierte sich von Epstein

Nach dem Suizid von Jeffrey Epstein hat sich der britische Prinz Andrew erneut von dem wegen Missbrauchsvorwürfen angeklagten US-Milliardär distanziert. Er habe zu keiner Zeit von dem Verhalten Notiz genommen, das zur Festnahme Epsteins geführt hatte, so der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. in einer ungewöhnlich langen Erklärung, die der Buckingham-Palast am Samstag veröffentlichte.

SN/APA (dpa/Archiv)/Swen Pförtner Prinz Andrew habe nie verdächtiges Verhalten bemerkt