Prinz Andrew legt nach Skandal Tätigkeiten für Royals nieder

Der britische Prinz Andrew (59) nimmt wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal vorerst keine offiziellen Aufgaben für die britische Königsfamilie mehr wahr. Das teilte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. am Mittwochabend mit. Der Royal, der schon länger wegen seiner Freundschaft mit Epstein in der Kritik steht, geriet in den vergangenen Tagen immer weiter unter Druck.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA THAILAND - ASEAN - SUMMIT