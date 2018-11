Prinz Charles wird 70 Jahre alt

So lang wie er trug noch niemand den Titel des Thronfolgers. Der Royal engagiert sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz und unterstützt Hunderttausende junge Menschen.

Für viele ist er der "ewige Thronfolger", am Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag: Charles Philip Arthur George, Prinz von Wales und Herzog von Cornwall. Kürzlich kündigte er an, als König wolle er sich nicht in die Politik einmischen. Immer wieder gab es Kritik an seinen regelmäßigen Wortmeldungen zu Angelegenheiten, die ihm am Herzen liegen wie Umwelt und Architektur, oder den vor einigen Jahren öffentlich gewordenen Briefen, die er an Ministerien schickte.