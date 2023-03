Prinz Harry erneut bei Anhörung gegen "Mail"-Verlag

Mit seiner Klage gegen den Verlag der "Daily Mail" scheint es der britische Prinz Harry wirklich ernst zu meinen. Bereits den zweiten Tag in Folge erschien der 38-jährige Royal am Dienstag zur Vorverhandlung beim Gericht in London. Er und andere Promis, wie unter anderem Popstar Elton John (76), werfen den "Mail"-Journalisten vor, sie bespitzelt zu haben.

BILD: SN/APA/AFP/DANIEL LEAL Prinz Harry in London wieder vor Gericht