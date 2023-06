Prinz Harry zum zweiten Tag seiner Befragung vor Gericht

Prinz Harry ist zum zweiten Tag seiner Befragung im Bespitzelungsprozess gegen den britischen Verlag Mirror Group Newspapers (MGN) eingetroffen. Der Sohn von König Charles III. erschien Mittwochfrüh am Gericht in London. Der 38-Jährige hatte sich bereits am Dienstag einem stundenlangen Kreuzverhör von MGN-Anwalt Andrew Green gestellt. Dabei warf er der Boulevardpresse vor, über Jahre hinweg seine Voicemail-Nachrichten gehackt zu haben, um an private Informationen zu gelangen.

BILD: SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Am Dienstag bereits umfassend ausgesagt